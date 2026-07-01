México se florea ante su afición, vence a Ecuador y avanza a octavos de final del Mundial: resumen. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images) / Manuel Velasquez - FIFA

¿Es el mundial de los chicos? El Pulso del Fútbol, 1 de julio del 2026 00:00:00 40:51 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nivel de los equipos en el Mundial 2026. Steven dijo: “El rival de Inglaterra no era un equipo de primer nivel, pero era un equipo competitivo. Sin embargo, no me deja de sorprender la cantidad de resultados que no tenía en el radar”. Sobre el tema César agregó: “No nos podemos olvidar de los casos como el de Cabo Verde. Es que los equipos chicos complican a cualquier rival en este Mundial, los equipos grandes se van consolidando”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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