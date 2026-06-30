Samacá lanza un SOS para que su Banda Sinfónica pueda representar a Colombia en el Mundial de Música

La Banda Sinfónica de Samacá, Boyacá, obtuvo el primer lugar en la Sección Tercera del Certamen Internacional de Bandas de Música en España en 2024 / Foto: Prensa Alcaldía de Samacá.

Samacá

La Banda Sinfónica de Samacá, orgullo de Boyacá y de Colombia, enfrenta una carrera contra el tiempo para cumplir el sueño de representar al país en el Campeonato Mundial de Música, que se realizará el próximo 25 de julio en Países Bajos.

Aunque la delegación ya logró reunir cerca de 450 millones de pesos, aún necesita 400 millones para garantizar el desplazamiento de los 64 niños, niñas y jóvenes que integran la agrupación.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Boyacá, al sector empresarial y a la ciudadanía para evitar que el sueño de los jóvenes que integran la Banda Sinfónica se quede en tierra.

"Estamos lanzando un SOS para salvar la cultura en Colombia y permitir que 64 niñas, niños y jóvenes representen a todo un país en el Mundial que se realizará este 25 de julio en Países Bajos. Necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental, de los empresarios y de todas las personas que quieran apostarle a la cultura", expresó el mandatario.

El mandatario explicó que los recursos obtenidos hasta ahora han sido producto del esfuerzo conjunto de padres de familia, estudiantes y la administración municipal.

Los integrantes de la banda han realizado actividades de recolección de fondos, jornadas en semáforos y diferentes campañas para acercarse a la meta económica, pero el monto restante sigue siendo considerable.

Castiblanco aseguró que el tiempo es limitado y que en aproximadamente dos semanas deberán tomar una decisión definitiva sobre el viaje.

"Esperamos que ocurra un milagro, que haya sensibilidad frente a la importancia de invertir en la música. Esto genera un efecto enorme en los niños y jóvenes porque les permite construir un proyecto de vida y demuestra que la cultura transforma sociedades", afirmó.

Una de las integrantes de la banda, Laura Botía, confesó que la incertidumbre por la falta de recursos mantiene preocupados a todos los músicos.

La joven recordó que el sueño de competir en Países Bajos nació luego del destacado resultado obtenido por la agrupación en España durante 2024 y aseguró que todos han trabajado intensamente para llegar a este nuevo reto internacional.

"Sería muy triste para nosotros no poder ir. Hemos dado el mil por ciento para llegar a Países Bajos. Es un sueño increíble y esperamos contar con el apoyo de todos", manifestó.

Laura también envió un mensaje a las autoridades y a quienes puedan apoyar la iniciativa.

"Queremos decirles que vamos a enaltecer el nombre de Colombia y que estamos dispuestos a intentarlo como sea".

La administración municipal insiste en que este no es solo un viaje para representar a Samacá o a Boyacá, sino una oportunidad para que Colombia tenga presencia en un escenario internacional de alto nivel.

Por ello, el alcalde reiteró el llamado a los diferentes sectores para que se sumen al esfuerzo económico y permitan que los jóvenes músicos puedan viajar y representar al país en el Mundial de Música de Países Bajos.

"Esperamos que todas las fuerzas vivas del país nos ayuden a salvar este viaje que representará a Colombia ante el mundo", concluyó Castiblanco.

La Alcaldía de Tunja les tendió la mano

Para poder recoger algunos fondos, el alcalde de Samacá Wilson Castiblanco Gil se reunió con la mandataria encargada de Tunja, María Paula Jiménez, con el fin de realizar un concierto de la Banda Sinfónica en la capital boyacense.

Producto de dicho encuentro, se logró el préstamo del Teatro Bicentenario para que la agrupación boyacense pueda hacer el concierto el próximo 10 de julio, y con la venta de la boletería se puedan recoger algunos fondos.

“Nos tomamos la capital de Boyacá por un sueño, con un Tamalatón y un maravilloso concierto a beneficio de la Banda Sinfónica de Samacá. Agradecemos a la alcaldesa de Tunja, María Paula Jiménez, por prestarnos el Teatro Mayor Bicentenario para el concierto”, señaló Wilson Castiblanco, alcalde de Samacá.

El costo de las boletas será de $100.000. Además, en la Plaza de Bolívar se realizará una feria donde se vendrán tamales, gallinas y calados samaquenses para recaudar fondos.