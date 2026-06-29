Judicializan a hombre que se hacía pasar por presidente de club de fútbol

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Félix Antonio Mora Ortiz, quien se hacía pasar por un poderoso empresario y presidente de un club de fútbol para estafar a familias en Bogotá con falsas ofertas de contratación en equipos del exterior para menores de edad.

El modus operandi

Según las autoridades, Mora Ortiz se aprovechaba de su posición como líder del club La Paz y de la confianza generada por su vinculación con el fútbol aficionado para engañar a las víctimas. A través de llamadas telefónicas o redes sociales, ofrecía a los padres de los jugadores del club la posibilidad de que sus hijos fueran contratados por equipos de fútbol reconocidos a nivel mundial.

El procesado ofrecía trámites de visa, exámenes médicos y tiquetes aéreos para que los menores viajaran al exterior. De esta manera, se apropió de más de 57 millones de pesos que recibió de las familias para gestionar pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas físicas en los supuestos destinos.

15 víctimas afectadas

De acuerdo con la Fiscalía, las falsas promesas generaron un detrimento patrimonial de 57.669.800 pesos a 15 víctimas. La entidad calificó el engaño como “sistemático y reiterado”, señalando que el procesado se valió de su liderazgo en el club y de la confianza que esto le generaba para inducir en error a las familias y obtener beneficios económicos.

El proceso judicial

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá presentó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa. El procesado no aceptó el cargo, por lo que continuará vinculado a la investigación mientras avanza el proceso en su contra.