Bebé de 10 meses de nacido fue asesinado en medio de un hurto en Cúcuta

Cúcuta

Hay consternación en la ciudad de Cúcuta después de conocerse la muerte de un bebé de 10 meses de nacido, en medio de un hurto.

De acuerdo con las primeras versiones, delincuentes habrían llegado hasta el lugar donde un hombre veía el partido de Colombia frente a Portugal y en medio de un intento de hurto, dispararon en su contra, hiriéndolo a él y arrebatándole la vida al bebé.

El hecho se presentó en la calle 17 con 0 del barrio Motilones. El menor fue identificado como Jacobo Rodríguez.

A pesar que ambos fueron trasladados a un centro asistencial, los galenos no pudieron hacer nada para salvarle la vida al pequeño Jacobo.

Es de resaltar que no es el primer hecho sicarial que se presenta durante los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026. En el anterior encuentro de la selección frente a Congo el pasado martes 23 de junio, un abogado fue asesinado y cuatro personas más resultaron heridas.