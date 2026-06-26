Usuarios cuestionan cesión del contrato 030 y piden mayor participación en los debate sobre la EIS

Representantes de los usuarios de los servicios públicos manifestaron su preocupación por la cesión del contrato 030 y aseguraron que no fueron tenidos en cuenta de manera oportuna para participar en el control político realizado a la Empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta (EIS). Además, insistieron en que el proceso debe ser revisado por las presuntas implicaciones jurídicas que, según afirman, tendría la modificación de la composición accionaria del operador.

Ricardo José, director de la Fundación Cúcuta Viva y Activa, señaló que existe inquietud no solo entre la ciudadanía, sino también por la información que se ha conocido sobre el contrato.

“La preocupación existe no solamente por parte de los concejales, sino también por el desconocimiento que hay sobre el contrato 030. Ese contrato tenía unos artículos que prohibían que la composición accionaria variara o cambiara. Por esa razón, en su momento se liquidó la sociedad Aguas Capital, lo que indicaría que el contrato debía declararse en caducidad por una de las causales de inhabilidad”, afirmó.

El vocero sostuvo que la cesión del contrato debe ser objeto de una revisión detallada por parte de las autoridades competentes.

“No entendemos por qué no se declaró la caducidad del contrato de manera inmediata y hoy se termina cediendo a otro operador. Es una situación que merece ser revisada”, expresó.

Desde la fundación también aseguraron que continúan recibiendo numerosas reclamaciones relacionadas con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

“Actualmente contamos con cerca de 2.000 reclamaciones en firme ante la Superintendencia de Servicios Públicos y ya tenemos alrededor de 900 resoluciones favorables para los usuarios. Hemos insistido en que cobros como medidores, mano de obra, materiales e IVA no pueden ser facturados sin la autorización del usuario, porque el contrato establecía la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, no otro tipo de actividades”, explicó.

Finalmente, Ricardo José cuestionó que los representantes de los usuarios fueran invitados al debate con poco tiempo de anticipación, lo que, según indicó, limitó su participación.

“La invitación prácticamente llegó sobre la hora y no hubo tiempo para preparar una intervención. Lo que proponemos es crear una mesa de concertación donde puedan participar las organizaciones de usuarios y los líderes comunales, para que la comunidad tenga un espacio real dentro de estas discusiones que afectan la prestación de los servicios públicos en Cúcuta”, concluyó.