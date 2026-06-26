Bucarasica: comunidad de la vereda Pamplona lleva tres meses incomunicada y exige soluciones

Habitantes de la vereda Pamplona, en el municipio de Bucarasica, denunciaron que llevan cerca de tres meses incomunicados debido al mal estado de la vía de acceso. Aunque la administración municipal envió maquinaria para atender la emergencia, la comunidad insiste en que se requiere una solución definitiva que evite que la carretera vuelva a colapsar.

Andrés Calderón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, explicó que la comunidad decidió reunirse para exigir una respuesta frente a la situación.

"Tomamos la decisión de hacer esta reunión extraordinaria porque tenemos una problemática inmensamente preocupante. Tenemos la vía tapada hace aproximadamente tres meses y nada que nos den solución“, afirmó.

El líder comunal señaló que durante ese tiempo solicitaron en varias oportunidades el apoyo de la administración municipal.

"Le hemos pedido al señor alcalde Óscar Andrés Pérez que nos colabore con la tapada de la vía. No ha sido posible que nos colabore, ya que bastante tiempo llevamos pidiéndole que nos colabore con el tema de la maquinaria y no ha sido posible. A diario nos dice que la semana entrante, que dentro de ocho días, y no ha sido posible“, manifestó.

Ante la falta de una respuesta, la comunidad advirtió que contemplaba movilizarse para exigir atención.

"Hoy nos encontramos acá reunidos y le exigimos que nos colabore con el tema de la tapada de la carretera, porque si no le damos plazo hasta el jueves para hacer presencia toda esta comunidad y bajar al casco urbano para exigirle qué solución nos puede dar, porque estamos cansados de estarle rogando, de estarle mandando mensajes y nada que tenemos respuesta“, expresó Calderón.

Los habitantes señalaron que, aunque ya se envió maquinaria para intervenir el corredor vial, esperan que las autoridades ejecuten una solución de fondo. Aseguran que, cada vez que llueve, la carretera vuelve a deteriorarse, afectando la movilidad y el transporte de las cosechas.