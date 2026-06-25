Comunales denuncian persecución tras sanción a más de 50 JAC electas en Cúcuta

Líderes comunales de Cúcuta expresaron su preocupación por las sanciones que, según denuncian, han sido impuestas a más de 50 Juntas de Acción Comunal elegidas el pasado 26 de abril. La vicepresidenta de la Federación Comunal de Cúcuta, Jenny Rojas, aseguró que las medidas han dejado sin efectos la inscripción de varias organizaciones, afectando su funcionamiento.

"El 26 de abril fueron elegidas unas Juntas de Acción Comunal con un reglamento que respeta la autonomía de cada una. Sin embargo, dos meses después la Subsecretaría comenzó a sancionarlas, quitándoles sus derechos y anulando la inscripción de las juntas que fueron elegidas. No entendemos por qué ocurre esto si durante el proceso hubo coordinadores designados para cada comuna“, afirmó.

La dirigente señaló que, de acuerdo con el registro que lleva la Federación Comunal, "van 50 juntas sancionadas" y aseguró que las decisiones no estarían respetando el procedimiento establecido en la ley.

"Las Juntas de Acción Comunal, para ser sancionadas, deben tener un debido proceso que recae sobre el comité de convivencia y conciliación de cada junta, donde se revisa si existe alguna causal para imponer una sanción. No lo puede hacer directamente la Subsecretaría, porque no tiene esa competencia y la Ley 2166 establece claramente cuál es su función“, explicó.

Rojas advirtió que las sanciones impiden que las organizaciones comunales continúen desarrollando su trabajo en los barrios. Además, aseguró que un fallo judicial ordenó dejar sin efecto una medida impuesta en su contra, decisión que, según manifestó, aún no ha sido acatada.

"Cuando se sanciona a una junta le quitan el derecho a ejercer sus funciones en cada barrio. En mi caso, un juez de la República determinó que la Subsecretaría vulneró mis derechos y ordenó levantar la medida, porque esa entidad no es el órgano competente para sancionar sino únicamente para vigilar. Hasta el momento esa decisión no ha sido cumplida“, sostuvo.

Finalmente, la vicepresidenta de la Federación Comunal informó que radicaron una solicitud de control político ante el Concejo de Cúcuta y convocaron a los líderes comunales a participar en un plantón pacífico para exigir garantías.

"Esperamos que se realice ese control político y que se revise lo que está ocurriendo. Queremos que no se sigan vulnerando los derechos de la acción comunal y que se respeten las garantías de quienes trabajamos por nuestras comunidades“, concluyó.