Un muerto y dos heridos dejaron hechos de violencia durante el fin de semana en Cúcuta

Hombre fue asesinado en medio de ataque sicarial en el barrio Sevilla de Cúcuta. / Foto: Camilo Picón.

Las autoridades investigan tres hechos violentos ocurridos durante el fin de semana en distintos sectores de Cúcuta.

El primero se registró en un establecimiento comercial del barrio La Ceiba, donde dos hombres armados intentaron cometer un atraco. Durante la huida, uno de los delincuentes disparó su arma de fuego y una mujer resultó herida por las esquirlas del vidrio que se rompió tras el impacto del proyectil

Horas después, en el barrio García Herreros, Miguel Davidi Gonzáles sufrió heridas con arma cortopunzante, al parecer, en medio de una riña.

El hecho más grave ocurrió en el barrio 28 de Febrero, donde Julián Alberto Ramírez Osorio fue atacado con arma de fuego. Aunque alcanzó a ser trasladado al centro de salud de La Loma de Bolívar, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de estos hechos y dar con los responsables.