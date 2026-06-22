Autoridades reportaron completa normalidad en la segunda vuelta presidencial

Urna cerrada en las mesas de votación de las elecciones (Foto vía Colprensa)

Norte de Santander

Un parte satisfactorio sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial, entregaron las autoridades en Norte de Santander.

En el departamento, el comandante de la policía coronel Jorge Bernal destacó el comportamiento ciudadano y el desarrollo de los comicios sin contratiempos a la hora de la participación en las urnas, “tuvimos un departamento que votó en paz, con tranquilidad y con todo el respaldo institucional”.

El secretario de seguridad ciudadana George Quintero dijo a Caracol Radio que “tuvimos una región que acudió a votar con seguridad, con acompañamiento de las autoridades y sin hechos que lamentar u alteraciones del orden público”.

El comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda manifestó que “el proceso electoral se desarrolló con transparencia, con acompañamiento permanente de nuestras unidades y especialidades y con garantías en las urnas”.

Durante el ejercicio electoral se reportó la elaboración de comparendos por riñas que fueron atendidas por las autoridades competentes.