En Cúcuta esta lista la organización electoral para las elecciones presidenciales

Cúcuta

Cúcuta ciudad fronteriza con Venezuela también esta lista para responder al debate por la segunda vuelta presidencial este 21 de junio.

En esta capital están habilitadas para votar 650.786 personas, integrando en su mayoría la lista de votantes mujeres con 343.058, y hombres 307.728.

En esta capital se han habilitado 1.862 mesas en 90 puestos de votación que tendrán 1.862 mesas habilitadas para los sufragantes.

Las autoridades electorales aseguran que hay completa normalidad en cada una de las comunas, cárceles y sitios habilitados para votar.

Así mismo se han redoblado las medidas de seguridad en la zona de frontera para lograr que la jornada que comenzará a las 8 am y se extenderá hasta las 4 pm se desarrolle en completa normalidad.