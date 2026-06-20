Turquía vs. Paraguay, partido por el Grupo D del Mundial 2026

Buen partido para cerrar este viernes 19 de junio por el Mundial 2026. Turquía y Paraguay se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D, luego de iniciar con derrota el primer juego del campeonato, ante Australia y Estados Unidos.

Una victoria será clave para alguno de estos dos equipos, pues Estados Unidos ya logró la clasificación para la fase de dieciseisavos de final, luego de imponerse por 2-0 a Australia. Así las cosas, la lucha por el segundo puesto está en disputa, por lo que el que logre los tres puntos podría estar afianzando un cupo para la siguiente instancia.

En la última fecha, Estados Unidos se medirá contra Turquía, mientras que Paraguay hará lo propio ante Australia.