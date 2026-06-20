Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 jun 2026 Actualizado 02:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Turquía vs. Paraguay, partido por el Grupo D del Mundial 2026

Europeos y sudamericanos perdieron el primer partido por el Grupo D.

Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio
Añadir Caracol Radio en Google

Buen partido para cerrar este viernes 19 de junio por el Mundial 2026. Turquía y Paraguay se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D, luego de iniciar con derrota el primer juego del campeonato, ante Australia y Estados Unidos.

Una victoria será clave para alguno de estos dos equipos, pues Estados Unidos ya logró la clasificación para la fase de dieciseisavos de final, luego de imponerse por 2-0 a Australia. Así las cosas, la lucha por el segundo puesto está en disputa, por lo que el que logre los tres puntos podría estar afianzando un cupo para la siguiente instancia.

En la última fecha, Estados Unidos se medirá contra Turquía, mientras que Paraguay hará lo propio ante Australia.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir