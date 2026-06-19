Turbo: Incautaron 1.3 toneladas de cocaína ocultas dentro de un contenedor con destino a Europa

Turbo- Antioquia

La Policía Antinarcóticos, con apoyo de la Armada Nacional y la agencia internacional Homeland Security Investigations (HSI), incautó un millonario cargamento de cocaína que iba a ser enviado vía marítima hacia Europa, donde iba a ser comercializada.

Según el reporte de la entidad policial, las 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína estaban ocultas en un contenedor que era transportado por una embarcación que estaba en zona de fondeo en un puerto del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño.

“Las labores de inspección permitieron detectar un contenedor contaminado mediante la modalidad conocida como tuleo, el cual se encontraba vacío y en tránsito hacia mercados internacionales. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sustancia estupefaciente encontrada en este contenedor pertenecería al grupo armado organizado Clan del Golfo”, manifestó el General William Castaño Ramos Director de Antinarcóticos.

La cocaína tiene un valor en el mercado internacional de 7.800 millones de pesos, lo que significa un golpe a las finanzas del grupo Clan del Golfo, que utiliza el mar Caribe para el tráfico de drogas hacia el exterior, y se evita la comercialización de 3.250.000 dosis de clorhidrato de cocaína.