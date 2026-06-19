El 28 de junio se elegirán 50 juntas comunales pendientes en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta y líderes comunales preparan para el próximo 28 de junio la jornada electoral en las 50 juntas de acción comunal que no pudieron elegir dignatarios durante el proceso realizado en mayo.

De acuerdo con Marta Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de Cúcuta Comunal, la mayoría de los inconvenientes se concentran en los barrios Belén, Loma de Bolívar y Guaimaral, donde los conflictos entre líderes han impedido avanzar con normalidad en las elecciones.

“La Subsecretaría de Desarrollo ya emitió la circular para realizar el proceso el 28 de junio. Todo el equipo está listo para apoyar que estas 50 juntas puedan elegir finalmente a sus representantes”, explicó.

La dirigente comunal indicó que en algunos sectores incluso se han presentado amenazas contra líderes y enfrentamientos durante las reuniones.

“Lamentablemente hemos tenido problemas en barrios muy conflictivos. En Belén algunos líderes han recibido amenazas, en Loma de Bolívar vimos situaciones muy lamentables y en Guaimaral también persisten dificultades que no han permitido desarrollar el proceso electoral”, afirmó.

Maldonado aseguró que la principal dificultad ha sido la falta de convivencia entre algunos grupos comunales, situación que ha generado disputas por las inscripciones, los libros de afiliados y la participación de votantes.

“No entendemos por qué se están peleando de esa manera. Es un problema de convivencia que ha impedido realizar las elecciones y que incluso nos obliga a plantear una reforma a la ley para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”, manifestó.

Los líderes comunales esperan que con el acompañamiento institucional se puedan desarrollar las elecciones sin contratiempos y completar la renovación de las juntas de acción comunal pendientes en la ciudad.