Judicializan a un hombre vinculado a homicidio en Los Patios

Judicializan hombre que atacó a otro en asentamiento en Los Patios / Foto Policía Metropolitana

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a José Rodolfo Parada Acevedo, por su presunta responsabilidad en el crimen de una persona en hechos ocurridos el pasado 15 de junio en Los Patios (Norte de Santander).

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron al interior de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Valles de la Vega, en la parte alta del barrio Llanitos, a donde el procesado habría ingresado a agredir a una mujer.

Las labores investigativas permitieron establecer que, durante el hecho, intervino un hombre que se encontraba en el lugar. Presuntamente, el hoy procesado lo atacó con un arma cortopunzante, causándole heridas en el tórax, debido a las cuales falleció.

El presunto agresor fue capturado en situación de flagrancia y un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.

Por solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.