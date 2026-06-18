EE.UU. sanciona a tres personas y cinco empresas vinculados a Hezbolá

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra tres personas y cinco empresas por sus vínculos con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, entre quienes se encuentra el dirigente de un partido político conservador y cristiano de Líbano.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado a Suleiman Frangié, líder de Movimiento Marada, que actualmente cuenta con tres escaños en el Parlamento libanés y que constituye una de las formaciones cristianas alineada con Hezbolá el partido chií Amal.

El Departamento del Tesoro ha sancionado a Frangié, nieto del expresidente homónimo, por haber “utilizado su alianza estratégica con Hezbolá para impulsar sus propias ambiciones políticas”. “Frangie aceptó apoyo financiero de Hezbolá a cambio de respaldar los esfuerzos de este grupo por arrebatar los escaños parlamentarios a diputados reformistas e independientes en las elecciones parlamentarias libanesas”, ha explicado.

También figura entre los sancionados el subdirector del consejo político de Hezbolá, Mahmud Qamati, quien “coordina el contrabando de dinero en efectivo desde Irán para Hezbolá y defiende los intereses de Hezbolá en Líbano”, según ha indicado el Tesoro.

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Un hombre identificado como Wael Constanteen ha sido incluido en este paquete de sanciones de Estados Unidos como director de la compañía de seguros con sede en Irak Al-Shafa Administrative Services Limited (Al-Shafa), también sancionada.

Además de esta, están sancionadas otras cuatro empresas por sus lazos con el grupo chií: Globe Technology Providers SARL (Globe SARL) y Tyke SAL, ambas con sede en Líbano; Al-’Ahd Company for Trade and Investment (Al-’Ahd Company) vinculada a Hezbolá y con sede en Siria; y Globe International SPC, con sede en Omán.