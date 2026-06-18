Dos personas fueron capturadas durante un combate con el Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia

Cáceres- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército informó que capturó a dos hombres que tenían estupefacientes como tusi y que serían integrantes del Clan del Golfo, subestructura Yeison Leudo Chaverra.

Según el Ejército, en una actividad operativa con apoyo del CTI y el Gaula Militar Bajo Cauca en la vereda Guarumo del municipio de Cáceres, entraron en combate con el grupo ilegal, dejando como resultado la captura de dos presuntos ilegales a los que se les incautó “20 papeletas de tusi, 303 cigarrillos de marihuana, 406 papeletas de cocaína, un libro con información contable y dos celulares”, manifestó la entidad castrense.

Al parecer, los detenidos estarían vinculados a actividades delictivas como extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes. Los dos hombres y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.