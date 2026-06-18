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18 jun 2026 Actualizado 23:58

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Dos personas fueron capturadas durante un combate con el Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia

La confrontación se registró en la vereda Guarumo de esa población del Bajo Cauca antioqueño.

Capturados en Cáceres durante un combate- foto Bigada 11

Capturados en Cáceres durante un combate- foto Bigada 11

Capturados en Cáceres durante un combate- foto Bigada 11
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Cáceres- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército informó que capturó a dos hombres que tenían estupefacientes como tusi y que serían integrantes del Clan del Golfo, subestructura Yeison Leudo Chaverra.

Según el Ejército, en una actividad operativa con apoyo del CTI y el Gaula Militar Bajo Cauca en la vereda Guarumo del municipio de Cáceres, entraron en combate con el grupo ilegal, dejando como resultado la captura de dos presuntos ilegales a los que se les incautó “20 papeletas de tusi, 303 cigarrillos de marihuana, 406 papeletas de cocaína, un libro con información contable y dos celulares”, manifestó la entidad castrense.

Al parecer, los detenidos estarían vinculados a actividades delictivas como extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes. Los dos hombres y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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