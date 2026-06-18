Asesinado líder comunal en zona rural de Tibú

Norte de Santander

Con indignación y preocupación se encuentran las comunidades de la zona rural de Tibú al conocer la acción violenta de la que fue víctima el presidente de Asojuntas, sector Tres Bocas Israel Quintero Arévalo.

Las autoridades han informado de manera preliminar que cuando el líder social se encontraba en el sector de Bailacin, fue atacado por desconocidos que impactaron su integridad.

Por ahora se desconoce quienes acabaron con la vida del señor Quintero Arévalo, reconocido dirigente comunal en la región del Catatumbo.

En la zona donde se presentó el hecho, delinquen las disidencias armadas del frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

La guerra por la disputa territorial de estos dos grupos armados ha dejado más de 210 homicidios, y mas de ciento treinta mil desplazados.