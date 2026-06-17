Ordenan desmonte de vallas de Iván Cepeda instaladas en las murallas de Cartagena

A través de la cuenta de ‘X’ de Jorge Rojas Rodríguez, quien se identifica en esa red social como ex vicecanciller de Colombia, periodista y defensor de DDHH fueron publicados un video y tres fotos donde se aprecian tres vallas en lona del candidato a la Presidencia Iván Cepeda instaladas en las murallas de Cartagena cerca del sector conocido como ‘Playa de la Artillería’.

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El material video gráfico en ‘X’ va acompañado de la frase “Cartagena se la juega por la vida, Un mensaje de los jóvenes de Bolívar a Colombia.”

De manera inmediata y también por la red social ‘X’, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay respondió: “El cordón de muralla, patrimonio histórico, no es tendedero público ni mural para proselitismo político. @Fortificaciones y @controlurbano_, por favor PROCEDER a su retiro.”

Recordemos que Jorge Rojas fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) por tan solo seis días, entre finales de enero y principios de febrero de 2025. El funcionario presentó su renuncia irrevocable el 5 de febrero tras un polémico consejo de ministros televisado.