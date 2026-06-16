Presidente Putin convocó elecciones legislativas para septiembre en medio de caída de popularidad

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, convocó este martes elecciones legislativas para el 20 de septiembre, en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, según todas las encuestas.

Putin, que fue reelegido en 2024 para otros seis años de mandato, firmó hoy el correspondiente decreto, según informó el portal de información legal del Estado ruso.

El partido de Putin, impopular

La intención de voto del partido oficialista Rusia Unida ha caído en los últimos meses por debajo del 30 % y se acerca al mínimo histórico del 26,4 % de agosto de 2021.

Los motivos principales son el hartazgo con la guerra y los ataques con drones; la caída del nivel de vida debido al encarecimiento de la cesta de la compra y, principalmente, los cortes de internet.

La mayoría de los rusos vincula la ralentización de internet y las prohibiciones de las redes sociales con los diputados del partido gobernante en la Duma o cámara de diputados.

Mientras, la oposición, en particular el partido político Nueva Gente, ha subido en los sondeos al oponerse abiertamente a dichas medidas, que Putin también justificó con el argumento de que la seguridad de los ciudadanos es prioritaria, aunque los expertos consideran que la eficacia de los drones ucranianos no está vinculada en ningún caso con el empleo de internet por parte de los usuarios.

Por ese motivo, según los medios, Rusia Unida no ha anunciado por el momento su programa electoral, que depende directamente de la situación en el frente, los indicadores económicos y el control de internet.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó esta semana un mensaje en el que situó en un 22 % la intención de voto de Rusia Unida, partido que logró casi el 50 % de los votos en las últimas legislativas en 2021.

Rusia Unida suele utilizar masivamente el recurso administrativo para lograr el apoyo de los millones de empleados públicos, trabajadores de la industria militar y soldados.

¿Es posible una alternativa a Rusia Unida?

Los analistas y la prensa independiente consideran que el partido del Kremlin tiene casi imposible renovar la mayoría constitucional, a no ser que las autoridades manipulen los resultados electorales.

El partido del Kremlin se ve beneficiado tradicionalmente por la baja participación, especialmente en las grandes ciudades, debido a la negativa de muchos rusos liberales críticos con Putin a acudir a las urnas.

En esa línea, las autoridades han lanzado una campaña de persecución del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, muchos de cuyos activistas han sido encarcelados, detenidos o calificados de agentes extranjeros o extremistas, lo que les impide concurrir a los comicios.

Yábloko, formación que tiene representación en la Duma, es el único partido que se opone públicamente desde 2022 a la campaña militar en Ucrania, varios de cuyos veteranos han sido incluidos en las listas electorales de Rusia Unida.

Las compañías demoscópicas modificaron el método con el que realizan las encuestas para ocultar el desplome de Putin y Rusia Unida en los sondeos, lo que no ha impedido que su apoyo entre los rusos siga cayendo, por lo que en ocasiones renunciaron a publicar encuestas.

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