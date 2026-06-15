Ejército apoya seguridad en corredores nacionales en el oriente del país

Norte de Santander

Para brindar acompañamiento a los ciudadanos que se movilizarán por los principales ejes viales de Norte de Santander durante este puente festivo del Sagrado Corazón, el Ejército Nacional ha dispuesto un robusto dispositivo compuesto por más de 500 hombres, medios tecnológicos y vehículos blindados.

Este despliegue contará con puestos de control sobre vías nacionales, con soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 5 General Hermógenes Maza, el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander, el Batallón de Infantería N.º 13 general Custodio García Rovira, así como unidades del Gaula Militar, la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º3 y las demás unidades desplegadas a lo largo y ancho del área de responsabilidad.

Así mismo se han habilitado las líneas 107, contra el terrorismo y la línea 147, línea del GAULA Militar, para que los ciudadanos se comuniquen de manera oportuna y suministren cualquier actividad sospechosa que detecten sobre la vía, así como cualquier amenaza o extorsión de la que puedan ser víctima.

Finalmente, las autoridades militares hicieron una extensiva invitación a turistas foráneos y locales, a que conozcan los destinos que ofrece el departamento de Norte de Santander de forma responsable, cumpliendo con las normas de seguridad vial.