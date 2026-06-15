Bolívar celebró 169 años con buena música en la plaza de Zambrano

Miles de bolivarenses colmaron la cancha de fútbol de Zambrano para celebrar los 169 años de creación del departamento de Bolívar, en una jornada histórica enmarcada en el Festival Multicultural de los Montes de María – FestiMaría 2026, que se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del Caribe colombiano.

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El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta gran celebración representa el sentir de un departamento que honra su historia, sus raíces y su diversidad cultural a través de la música, las tradiciones y el encuentro de las comunidades.

“Hoy Bolívar está de fiesta. Ver a miles de familias reunidas en Zambrano, celebrando nuestros 169 años de historia, demuestra que la cultura sigue siendo un poderoso instrumento de unión, identidad y desarrollo para nuestro departamento. Los Montes de María son protagonistas de esta gran conmemoración y aquí estamos rindiéndole homenaje a la grandeza de Bolívar”, expresó el mandatario.

La segunda noche de FestiMaría reúne una destacada nómina artística encabezada por el legendario dúo salsero Hansel y Raúl, el cantante de música popular Jessi Uribe, el exponente urbano Twister y el reconocido intérprete vallenato Diego Daza, además de la participación de la Banda de Zambrano, en una programación que congrega a miles de asistentes provenientes de diferentes municipios del departamento.

Entre aplausos, banderas y expresiones de identidad cultural, Zambrano se convierte en el epicentro de la celebración departamental, ratificando el compromiso de la Gobernación de Bolívar con el fortalecimiento de la cultura, el turismo y el desarrollo de los territorios.

Bolívar celebra 169 años de historia, progreso y tradición; y desde Zambrano, el corazón de los Montes de María, miles de bolivarenses le cantan al departamento en una noche que quedará para la memoria colectiva.