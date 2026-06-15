Autoridades capturan mujer con circular roja entre Bucaramanga y Cúcuta

Norte de Santander

Al intensificar las autoridades viales los controles este fin de semana en los corredores nacionales que comunican al oriente del país con el interior y la Costa Atlántica, se generó la captura de una mujer requerida por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante uno de los procedimientos en la ruta Bucaramanga- Cúcuta las autoridades lograron hacer efectivo un requerimiento judicial de carácter internacional.

Los uniformados lograron ubicar a una ciudadana que se movilizaba en un bus de ruta interdepartamental y se logró establecer que era buscada por la justicia americana, por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

Se estableció que la mujer en la actualidad tiene una orden de captura internacional vigente y por eso los miembros de la Policía Nacional procedieron a adelantar su judicialización.

Este fin de semana el gobierno de los Estados Unidos informó sobre que dio de baja en medio de una operación a Alias “Niño Guerrero”, cabecilla de la banda transnacional Tren de Aragua.