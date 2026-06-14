Trágico choque de motos deja un muerto en San Juan Nepomuceno
El fallecido residía en la población donde ocurrieron los hechos
La madrugada del domingo 14 de junio estuvo marcada por la tragedia en la Troncal de Occidente, a la altura del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, donde un fuerte accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista.
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La víctima fue identificada como Eder Luis Álvarez Blanco, residente en el barrio Gallo Bueno de esa población. De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, el hombre se desplazaba en una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, colisionó contra otro vehículo de características similares.
El impacto fue de tal magnitud que ambos conductores terminaron tendidos sobre el pavimento e inconscientes. Personas que transitaban por la zona y organismos de emergencia acudieron al lugar para prestar auxilio a los lesionados.
Sin embargo, durante las labores de atención se confirmó que Eder Luis Álvarez Blanco ya no presentaba signos vitales. Entre tanto, el otro motociclista involucrado en el siniestro fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica, aunque hasta el momento se desconoce oficialmente cuál es su estado de salud.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.