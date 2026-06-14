Invias anuncia intervención en tramo de la vía La Soberanía

Norte de Santander

El Instituto Nacional de Vías Invías, anunció la intervención del tramo Toledo-Labateca afectado en las últimas horas por intensas lluvias al sur del departamento de Norte de Santander y causando traumatismos en la comunicación con Arauca.

Las autoridades viales informaron que sobre el kilómetro 25 entre la Lejía y Saravena se produjo una socavación derivada de intensas lluvias afectando el carril izquierdo a la altura del puente Monoga.

Invias señaló que ya con el contratista y la comunidad están revisando y examinando una pronta intervención para superar la emergencia.

Así mismo se anuncio un paso provisional mientras se adelanta la obra que se requiere para recuperar la comunicación vial.

Mientras tanto se habilitaron pasos para vehículos pesados: La Lejía- Chitagá-Malaga-Duitama-Sogamoso-Aguasul-Yopal-Hato Corozal-Tame-Fortual-Saravena.

Los vehículos livianos se podrpan mover por: Puente Monoga-Toledo-Labateca-Puente Cabuya.

El Invías anunció que trabajará para recuperar este corredor vial en los próximos días.