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14 jun 2026 Actualizado 20:25

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Cúcuta

Investigan presunto secuestro de líder comunal

El hombre apareció sobre el anillo vial

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Las autoridades judiciales investigan las circunstancias en las que un líder comunal al parecer fue objeto de un intento de secuestro.

La información preliminar señala que Wilder Vásquez habría sido objeto de una presunta acción violenta por parte de desconocidos que le suministraron una sustancia y posteriormente procedieron a reducirlo amarrarlo de pies y manos.

En el relato el hombre advirtió que desconoce lo que iba a pasar, y se declaró preocupado por la situación ocurrida, pues desde la noche anterior al parecer intentaba pedir auxilio.

Lo que las autoridades advierten es que al parecer este hombre escapó de ese grupo de personas y logró llegar a un conjunto residencial El Pleno Sol.

La comunidad que le brindó auxilio, llamó a unidades del cuadrante y también respaldó el traslado del líder a un centro médico.

Mientras se recupera del estado de salud en que se encuentra, unidades de policía judicial asumieron la investigación por este caso.

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