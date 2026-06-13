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13 jun 2026 Actualizado 14:09

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Cúcuta

En vilo audiencias por crimen del periodista Cristian Herrera

Solo hasta la próxima semana podría definirse la situación judicial de los tres capturados

Legalizan las capturas de los presuntos implicados en el homicidio del periodista Cristian Herrera

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En el Palacio de Justicia, no hay avances de las audiencias concentradas y esto sólo se podría definir hasta la próxima semana.

Por ello esta en vilo, la judicialización y definición de las medidas de aseguramiento de las tres personas implicadas como presuntos partícipes materiales del homicidio del periodista Cristian Herrera.

John Duque Andrade “Alias Demonio”, es según la policía metropolitana de Cúcuta el sicario que atentó contra la integridad del comunicador social.

Mientras Angelica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo serían los encargados de realizar el seguimiento al periodista días previos a su asesinato.

Hoy se cumplen ocho días de la muerte del periodista judicial y las autoridades siguen las investigaciones para establecer quien sería el autor intelectual de este hecho que enluta al periodismo en el país.

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