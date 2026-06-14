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14 jun 2026 Actualizado 23:53

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En el barrio San Francisco hombre murió cuando conducía su vehículo: habría sufrido un infarto

El fallecido provocó un choque sin mayores consecuencias

Colprensa

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Momentos de confusión se vivieron en el sector El Wio, del barrio San Francisco, en Cartagena, luego de que un hombre falleciera mientras se encontraba al volante de un vehículo particular, hecho que inicialmente generó diversas versiones entre los habitantes de la zona.

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La situación quedó al descubierto cuando residentes observaron un automóvil Chevrolet Spark GT de color rojo detenido tras verse involucrado en un choque. Dentro del vehículo permanecía el conductor, quien no respondía a los llamados de quienes se acercaron para auxiliarlo.

En la escena también se encontraba una motocicleta caída sobre la vía con aparentes daños materiales, así como un taxi que presentaba afectaciones en su carrocería, lo que evidenciaba que se había producido un accidente de tránsito.

Aunque en un primer momento circularon versiones que apuntaban a un posible hecho violento, las autoridades descartaron esa hipótesis tras realizar la inspección preliminar del cuerpo. Según informaron, el hombre no presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego ni señales de agresión.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, la principal hipótesis es que el conductor sufrió una emergencia médica mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra la motocicleta y el taxi.

Las autoridades señalaron que todo apunta a una muerte por causas naturales. No obstante, será la fiscalía quien deberá establecer las circunstancias y la causa exacta del fallecimiento.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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