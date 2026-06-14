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14 jun 2026 Actualizado 13:08

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Cúcuta

Dos personas fueron asesinadas en Cúcuta

Autoridades tratan de establecer los móviles del hecho violento

Imagen de referencia de sicariato. FOTO: Getty Images

Imagen de referencia de sicariato. FOTO: Getty Images / ipopba

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Cúcuta
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Cúcuta

Dos hombres que departían en un establecimiento de la zona céntrica de Cúcuta fueron asesinados por sicarios en las últimas horas.

Se informó que estas personas habían llegado al lugar y permanecían allí desde hace varias horas, cuando irrumpieron los sicarios y les dispararon en repetidas ocasiones.

Las victimas fueron trasladas a un centro asistencial pero por la gravedad de los hechos, se produjo su deceso.

Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas, mientras los investigadores de Policía Judicial adelantan los actos urgentes para tratar de establecer los móviles que rodearon este hecho violento.

El sicariato es una de las mayores problemáticas de inseguridad que registra esta ciudad en los últimos años y que causa preocupación en la ciudadanía.

Estos hechos aumentan el número de homicidios en Cúcuta y el área metropolitana y se constituye la mayor alerta para las autoridades en la zona de frontera.

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