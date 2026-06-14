Concejo de Cartagena estudiará cuatro proyectos en segundo periodo de sesiones ordinarias

El pasado 1 de junio, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, instaló el segundo período de sesiones en el Concejo Distrital.

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En la ceremonia, que hizo parte de los actos protocolarios del cumpleaños 493 de Cartagena de Indias, el mandatario distrital hizo la presentación formal por parte del Distrito de los cuatro proyectos de acuerdo fundamentales para la ciudad, y que componen la lista de iniciativas que serán sometidas a consideración de la corporación durante los próximos meses.

“Venimos construyendo una ciudad con visión de largo plazo. Por eso acudimos al Concejo para tramitar herramientas que nos permitan garantizar la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo, la competitividad y la calidad de vida de los cartageneros”, precisó el alcalde Turbay durante la instalación

Estos son los proyectos de segundas ordinarias 2026:

Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal

El primer proyecto presentado por el Gobierno Distrital es la Creación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal. Esta iniciativa Distrital es una respuesta a la ‘Ley Ángel’, o Ley 2455 de 2025, que decretó fortalecer la lucha contra el maltrato animal mediante acciones que garanticen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos, actualizando el Estatuto Nacional de Protección de los Animales:

la Ley 84 de 1989, con el fin de incluir nuevas formas de protección y garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal.

La creación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal de Cartagena complementa la Política Pública de Protección y Bienestar Animal, presentada mediante el Documento CONPES 07 de 2024; y obedece a una obligación legal de las entidades territoriales establecida en el artículo 7 de la Ley Angel en los siguientes términos:

“Los dineros recaudados por concepto de multas se destinarán al Fondo Municipal o Distrital para la Protección y Bienestar Animal, cuya finalidad será administrar y dirigir estos recursos exclusivamente para la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección animal, así como a campañas de sensibilización y educación ciudadana.

Adicionalmente, cada distrito o municipio deberá crear dicho fondo, garantizando su adecuado funcionamiento y destinación exclusiva para estos fines. Este fondo contará con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos”.

El proyecto presentado por Turbay concibe este fondo como una cuenta especial del presupuesto, sin personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, ajustado a los principios presupuestales y financieros que rigen los recursos públicos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, permitiendo así destinar los fondos de sanciones pecuniarias dictadas por las Inspecciones de Convivencia y Paz de la UCG 2 (Torices) y UCG 8 (Country), y fortaleciendo la masiva participación ciudadana a través de la Línea Antimaltrato (3224985003), que reporta entre 5 y 10 denuncias diarias.

El proyecto establece un parágrafo clave: los saldos no ejecutados al término de cada vigencia fiscal se adicionarán en un 100% para el mismo fin en el año siguiente, garantizando que el dinero no se desvíe.

Enajenación de Propiedad en Mamonal

El segundo Proyecto, presentado por la Administración es la Enajenación de Propiedad en Mamonal, por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para enajenar las cuotas partes que el Distrito posee en el inmueble con número de matrícula inmobiliaria 060-13767, terreno ubicado en la estratégica Zona Industrial de Mamonal

Como resultado de su condición de acreedor en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Granos Piraquive S.A., según lo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades en el Auto 400-008909 del 8 de junio de 2016 y debidamente inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos, el Distrito de Cartagena de Indias recibió la adjudicación del 1.527% de las cuotas partes de dominio de un lote de terreno ubicado en el paraje Albornoz (Carrera 50 No. 5-229, Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 060-13767 y Referencia Catastral 01-10-0589-0004-000).

Al tratarse de un porcentaje minoritario derivado de un cobro judicial y no de una compra planificada para el cumplimiento de las funciones administrativas, el predio carece de vocación para el uso público, la infraestructura o los proyectos de inversión local; por el contrario, al estar registrado en el inventario oficial sin reportar utilidad ni rentabilidad alguna, representa una carga financiera ineficiente para el Distrito debido a los costos asociados de copropiedad, servicios públicos y mantenimiento.

En consecuencia, y aprovechando el interés formal de terceros inversionistas en adquirir dicha participación, se fundamenta la viabilidad jurídica y la conveniencia institucional de solicitar la autorización del Honorable Concejo Distrital de Cartagena para proceder con la enajenación de estas cuotas partes, saneando así el patrimonio público de activos improductivos.

El lote cuenta con linderos que limitan al norte con el Instituto de Fomento Industrial (IFI), al sur con Quimagro Ltda., al oriente con la carretera de Cartagena a Mamonal y al occidente con las aguas de la Bahía de Cartagena.

La Secretaría de Hacienda Distrital otorgó un concepto de viabilidad fiscal (Oficio AMC-OFI-0052943-2026), confirmando que la iniciativa no afecta las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2032. Así, los recursos líquidos obtenidos de la venta de este activo se incorporarán al presupuesto distrital y se destinarán a proyectos de inversión enmarcados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cartagena Ciudad de Derechos”. De ser aprobado, el Alcalde Mayor contaría con facultades por un término de seis (6) meses para realizar los trámites legales de venta.

Nueva Gerencia de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre

Un tercer y trascendental componente de esta agenda de actualización es el proyecto radicado para la descentralización y modernización de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

A través de la iniciativa la Administración solicita la autorización para constituir una entidad descentralizada, organizada como una entidad sin ánimo de lucro de participación pública o mixta, la cual estará vinculada a la Secretaría de Turismo y contará con patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

La medida se justifica en un riguroso análisis económico que demuestra que las festividades inyectaron $328.321 millones de pesos a la economía local en su última edición, lo que significa que cada peso invertido por el sector público se multiplicó por 26. Sin embargo, la gestión actual choca con la rigidez de la Ley 80 de 1993, impidiendo reaccionar comercialmente ante un mercado de eventos que crece a tasas de doble dígito.

La nueva entidad tendrá la agilidad comercial necesaria para negociar patrocinios, gestionar el aprovechamiento económico del espacio público e incorporar capital privado mayoritario para la contratación de artistas y grandes montajes logísticos.

Además de proteger el patrimonio cultural inmaterial, este esquema busca la formalización laboral de miles de artistas, gestores, logísticos y microempresarios de servicios que hoy dependen de la informalidad, la cual impacta al 58.1% de los trabajadores de la ciudad.

La junta directiva de esta corporación estará presidida por el Alcalde Mayor y compuesta de manera articulada por los líderes de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Corpoturismo.

Respecto a este paso histórico para la salvaguarda de la tradición cartagenera, Milton José Pereira Blanco, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito y Secretario de Turismo (e), destacó la solidez y pertinencia jurídica de la iniciativa:

“Buscamos dotar a Cartagena de una arquitectura organizacional pública y moderna, acorde a su estatus de capital turística y cultural. Las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre son Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra ciudad, y con este modelo descentralizado de participación mixta garantizamos que dejen de ser vistas como un gasto fiscal recurrente y pasen a consolidarse como el mayor motor de ingresos, empleo formal y dinamismo económico para las familias cartageneras, bajo la rigurosa viabilidad técnica y el blindaje patrimonial que el Distrito exige”.

Puente Las Palmas y Avenida El Lago

Finalmente, con el fin de saldar una de las deudas de infraestructura vial más urgentes de la heroica, el Gobierno distrital radicó al Concejo la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y servicios hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto permitirá ejecutar la modernización definitiva de la infraestructura vial en el sector Puente Las Palmas y Avenida del Lago en la zona urbana de Cartagena, reemplazando de manera integral la inestable estructura metálica provisional de origen militar instalada en años anteriores debido al avanzado estado de deterioro del paso original.

La megaestructura proyectada unirá de forma definitiva la Calle 29B del Pie del Cerro con la Calle 29 del barrio Manga, optimizando los tiempos de desplazamiento, reduciendo la congestión en vías alternas y garantizando un tránsito peatonal y vehicular seguro. La ejecución precontractual contempla una inversión financiada en su totalidad con recursos del presupuesto de la vigencia 2026 por un valor total de $30.000.000.000 de pesos. Este presupuesto se divide en $27.719.376.748,45 asignados para la obra civil bajo la modalidad de Licitación Pública, y $2.280.623.251,55 destinados a la interventoría integral mediante Concurso de Méritos.

El proyecto cuenta con el concepto previo y favorable por unanimidad del Consejo de Política Fiscal de Cartagena (CONFISCAR) y el aval de la Secretaría de Hacienda, certificando que la operación se ajusta al principio de planeación y no afecta las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito.