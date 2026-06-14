Comerciante murió por ataque sicarial en Magangué, Bolívar

La violencia volvió a cobrar una vida en el municipio de Magangué, Bolívar. Un hombre conocido popularmente como ‘Manuelito’ fue asesinado a tiros la noche del sábado 13 de junio en el barrio Versalles.

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De acuerdo con las primeras versiones, el crimen ocurrió poco después de las 8:00 p. m., cuando la víctima, identificada como Manuel García, permanecía en las afueras de un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Páez, compartiendo con varias personas del sector.

Testigos relataron que dos hombres armados llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra García en repetidas ocasiones. El ataque generó momentos de terror entre quienes se encontraban cerca y presenciaron la escena.

Aunque ‘Manuelito’ intentó alejarse de sus agresores para ponerse a salvo, las heridas que sufrió fueron de tal gravedad que falleció en cuestión de segundos. Su cuerpo quedó tendido en la entrada de un inmueble cercano, mientras los responsables escapaban con rumbo desconocido.

La víctima era ampliamente conocida en Versalles por dedicarse a la venta de chichas frente a la Institución Educativa Comunal del barrio, actividad que desempeñaba desde hacía varios años.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los autores.