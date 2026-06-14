Capturado en el barrio Bocagrande por presunto robo a turista

En desarrollo de estrategias para contrarrestar el hurto en zonas turísticas, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de un presunto delincuente en la carrera 2, del barrio Bocagrande.

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El procedimiento fue posible gracias a la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia y al aviso de la comunidad, lo que permitió ubicar y detener a un sujeto, conocido como ‘Gera’, de 31 años de edad, quien momentos antes habría despojado a un turista nacional de un celular iPhone 17 Pro Max mediante la modalidad de factor oportunidad.

Durante el operativo, los uniformados lograron recuperar el elemento hurtado, avaluado en más de 6 millones de pesos, el cual fue devuelto a su propietario. La víctima destacó la rápida intervención de las autoridades.

La Policía destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 3.206 personas por distintos delitos en la ciudad, de las cuales 513 corresponden a casos de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reiteró el compromiso institucional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente y contribuir con las autoridades en la identificación y judicialización de los responsables.

Finalmente, la institución invitó a los cartageneros a seguir colaborando bajo estricta reserva a través de la línea 123, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.