Operación ‘Tsunami’ dejó tres capturados e incautación de drogas en Fresno, Tolima

Alejandro Hernández

El plan de choque implementado por las autoridades para frenar la creciente ola de inseguridad que atraviesa el norte del Tolima arrojó los primeros resultados en el municipio de Fresno, donde se desplegó la operación denominada ‘Tsunami’.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizó un operativo simultáneo mediante diligencias de allanamiento y registro en cuatro residencias ubicadas en el barrio Santo Domingo de Fresno.

Durante los allanamientos fueron capturados tres hombres por el porte ilegal de armas de fuego y estupefacientes, además de la incautación de:

228,3 dosis de marihuana

18 dosis de base de cocaína

30 dosis de basuco

Un arma traumática tipo pistola con un proveedor y proyectiles

“Los capturados, junto con las sustancias y elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local N.° 36 de Fresno por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía del Departamento del Tolima.

El oficial señaló que los hombres presentaban anotaciones judiciales por otros delitos, por lo que se trató de un operativo exitoso contra la delincuencia en Fresno, municipio que registra 20 homicidios en lo corrido del año 2025.