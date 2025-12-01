7.133 visitantes disfrutaron recorrido por la fortaleza y agenda cultural gratuita en Cartagena

La jornada de entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas, que inició desde las 8:00 a.m. y que incluyó actividades artísticas y culturales para todas las edades, finalizó a las 5:00 p.m. con la asistencia de 7.133 visitantes, de los cuales 6.282 fueron colombianos.

Es importante destacar que durante el año 2025, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las fortificaciones, realizó 10 jornadas de entrada gratuita a las que asistieron 60.230 visitantes en total, confirmando el impacto masivo de esta actividad entre cartageneros y colombianos de todo el país.

En esta ocasión el día de entrada gratuita tuvo una agenda que inició a las 10:00 a.m. con el taller de peinados afro ‘Semillas trenzadas’, realizado en el tendal del Hospital de Tropas, donde niños y jóvenes comprendieron el valor histórico y cultural de las trenzas y turbantes, con la Corporación Cultural Enredos.

La jornada continuó a las 2:00 p.m. en el tendal de la batería de la Cruz, donde tuvo lugar la presentación del cuadro vivo ‘Sitio de Cartagena, asedio de Morillo’, por Rafael Galvis García, seleccionado por la convocatoria de Estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), en el cual se pudo apreciar la personificación de los personajes históricos que fueron parte de este hecho relevante en el proceso de independencia de la ciudad.

A las 3:00 p.m. en el tendal del Bonete los visitantes disfrutaron una divertida comedia titulada ‘Tsunami de amor’ por parte de Guia2 Teatro, la cual destacó la magia de la comida afrocaribeña para curar cualquier problema matrimonial.

Como cierre de la programación a las 4:00 p.m., se presentó la agrupación Son Traviesos en la batería de la Redención, que interpretó música afrocaribeña en vivo. Esta jornada artística y cultural titulada ‘Cartagena crisol de razas’, fue diseñada por la Fundación los Jagueyes, ganadora de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2025.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach, expresa “Nos alegra mucho generar este espacio tan querido entre los cartageneros y visitantes de toda Colombia, quienes cada fin de mes se acercan con su familia y amigos a disfrutar las actividades culturales, la experiencia histórica y patrimonial de la fortaleza, y la magia de los atardeceres con fotos inolvidables. Sin duda el programa de entrada gratis para colombianos ha permitido generar mayor valoración y apropiación social del patrimonio, y esperamos que sigan acompañándonos en las próximas jornadas”.

Los domingos de entrada gratuita se realizan los últimos domingos de cada mes, excepto en enero y diciembre.