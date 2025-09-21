EN DIRECTO 🔴 | Unión vs. Atlético Nacional en Liga Colombiana: siga ACÁ la transmisión en vivo

Bajo la dirección interina de Diego Arias, Atlético Nacional visita a Unión Magdalena en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta durante el desarrollo de la fecha 12 de la Liga Colombiana, donde marcha séptimo con 17 unidades.

Unión Magdalena se ubica en el decimosexto puesto con 11 puntos, y viene de caer 2-0 ante Santa Fe en Bogotá. Tendrá la oportunidad de enderezar el semestre ante el conjunto verdolaga, que presentó la salida del técnico Javier Gandolfi durante la semana tras la sanción impuesta por Dimayor por alinear a cuatro jugadores extranjeros al tiempo en un mismo partido.

