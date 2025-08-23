🔴 Jhon Arias EN VIVO: Siga acá Bournemouth vs. Wolverhampton por Premier League

El debut de Wolverhampton en la temporada 2025-2026 de Premier League no fue el esperado. Se sabía que sería difícil, pues al frente estaba el Manchester City, el cual se impuso 0-4 en calidad de visitante. Jhon Arias no fue titular, pero ingresó para el segundo tiempo y dio sus primeras buenas pinceladas defendiendo los colores de los Wolves.

En la segunda jornada se miden ante Bournemouth en condición de visitante, buscando la primera victoria de la campaña ante un equipo que comenzó también con derrota 4-2 ante Liverpool. Las Cerezas contaban con el colombiano Luis Sinisterra, pero fue cedido al Cruzeiro de Brasil.

El último juego entre ambos equipos también tuvo a Bournemouth como local. Sin embargo, en esa oportunidad el que se quedó con la victoria fue el cuadro visitante por 0-1.

Siga acá EN VIVO Bournemouth vs. Wolverhampton por Premier League