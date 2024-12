Super Astro LUNA: Estas son las cifras que ganaron HOY 8 de diciembre

Como todos los días, en Caracol Radio le compartimos los resultados del chance relacionado con el Zodiaco, Super Astro Sol y Super Astro Luna.

¿Qué ocurre si soy el ganador, pero mi tiquete original sufrió algún daño y no es legible?, ¿puedo solicitar una copia para luego reclamar el premio?

Desde Super Astro han dejado claro que los ciudadanos que tomen la decisión de jugar alguno de los dos chances tiene que ser lo suficientemente responsable como para cuidar como un tesoro su tiquete. Este es un compromiso que se adquiere cuando se apuesta, ya que si el boleto sufre algún daño y la persona es ganadora tendrá problemas para reclamar su premio.

Estas son las palabras de Super Astro sobre la inquietud. “Para reclamar cualquier premio es necesario el tiquete original, ya que no podemos emitir copias dado que este es único e irrepetible en caso de no tenerlo no se puede acceder al plan de premios.”

Estos son los horarios que debe tener en cuenta al apostar por el juego de azar Super Astro LUNA:

Los juegos de la lotería de Super Astro se realizan en dos horarios distintos. Es por esto que se suele recomendar a los apostadores que estén pendientes y tengan certeza de cuál fue el chance por el que apostaron.

Los horarios son los siguientes:

Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p.m.

Mientras tanto, el juego Super Astro Luna se juega entre lunes y viernes a las 10:50 p.m. No obstante, los días sábados es a las 10:42 p.m. y los domingos y días festivos a las 8:30 p.m.

Resultados sorteo Super Astro Luna: Estos son los números ganadores del 8 de diciembre de 2024

Este 8 de diciembre los ganadores de Super Astro LUNA son quienes eligieron los siguientes números:

Ganador por 4 Cifras: 9 8 1 0 con un premio de $ 265,104,000

Ganador por 3 Cifras: 8 10 con un premio de $ 110,029,000

Ganador por 2 Cifras: 10 con un premio de $ 130,896,300

El signo ganador con el número 9 8 1 0 es Sagitario

De este modo, para este día Super Astro LUNA brindará 506,029,300

Resultados sorteo Super Astro SOL: Estos son los números ganadores del 7 de diciembre de 2024

Este 7 de diciembre los ganadores de Super Astro SOL son quienes eligieron los siguientes números:

Ganador por 4 Cifras: 9 5 1 6 con un premio de $ 144,270,000

Ganador por 3 Cifras: 5 1 6 con un premio de $ 55,161,000

Ganador por 2 Cifras: 1 6 con un premio de $ 81,109,400

El signo ganador con el número 9 5 1 6 es Piscis

De este modo, para este día Super Astro SOL brindará $ 280,540,400

Resultados sorteo Super Astro Luna: Estos son los números ganadores del 7 de diciembre de 2024

Este 7 de diciembre los ganadores de Super Astro LUNA son quienes eligieron los siguientes números:

Ganador por 4 Cifras: 5 9 5 2

Ganador por 3 Cifras: 9 5 2

Ganador por 2 Cifras: 5 2

El signo ganador con el número 5 9 5 2 es Leo