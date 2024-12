Alcohol y síntomas que derivan en dolor de cabeza: Inflamación y cuatro más

El alcohol es una de las bebidas preferidas de los adultos, ya que permite que se relajen, pierdan la pena y sean más espontáneos. Es por esto que su consumo aumenta y es bastante frecuente durante los viernes y fines de semana, pues es una excusa perfecta para encontrarse con amigos y familiares, para pasar un rato agradable. Ahora bien, expertos en medicina han resaltado por décadas los peligros del consumo de las bebidas con alcohol, porque si se hace en exceso pueden perjudicar de manera seria la salud y poner en riesgo la vida.

Los avances en las ciencias han permitido entender que cuando se ingiere alcohol una de las consecuencias directas es el dolor de cabeza, pero, ¿esto por qué ocurre? Los expertos señalan que hay varios motivos que aclaran la aparición de la resaca luego del consumo del alcohol. Esto se debe a que el alcohol influye de muchas maneras en el cuerpo y cada una de ellas aumenta el riesgo de padecer dolor de cabeza.

De hecho, la reconocida Clínica Mayo se ha pronunciado al respecto y ha mencionado que esos dolores de cabeza relacionados con el alcohol pueden disminuir la productividad en las personas y comprometer su vida personal. Así lo explica el centro médico: “La resaca es un conjunto de síntomas desagradables que pueden aparecer después de tomar demasiado alcohol. Como si sentirse mal no fuera suficiente, las resacas frecuentes también están asociadas con el bajo rendimiento y los conflictos en casa, en la escuela y en el trabajo.”

Por otra parte, el centro médico señala que si bien es cierto que el consumo en exceso de esta bebida puede llevar a tener dolor de cabeza, no se ha logrado determinar cómo evitarlo o cuál es el límite que se debe tomar para no padecer de resaca. “Por lo general, cuanto más alcohol tomes, más probabilidades tendrás de tener resaca el día siguiente. Sin embargo, no hay una manera sencilla de saber cuánto alcohol se puede tomar de manera segura y, aun así, evitar la resaca.”

Igualmente, la Clínica Mayo señala que después de un tiempo de padecer un dolor de cabeza este se pasará por sí solo. Es decir, usualmente no se requiere de medicamentos. “Si bien son desagradables, la mayoría de los casos de resaca desaparecen solos, aunque pueden durar hasta 24 horas. En el caso de que elijas tomar alcohol, hacerlo de manera responsable puede ayudarte a no tener resaca.”

¿Cuáles son los síntomas asociados al dolor de cabeza?

De acuerdo a la Clínica Mayo, las personas pueden llegar a presentar los siguientes síntomas, los cuales son evidencia de que se tiene una resaca:

Cansancio y debilidad extremos

Sed o boca seca

Dolores musculares y dolor de cabeza

Náuseas, vómitos o dolor de estómago

Dormir mal o de manera insuficiente

Baja tolerancia a la luz y al sonido

Mareos o sensación de que la habitación gira

Temblores y sudoración

Problemas para concentrarse o para pensar con claridad

Cambios en el estado de ánimo, como depresión, ansiedad e irritabilidad

Latidos rápidos del corazón

¿Cuáles son las consecuencias de consumir alcohol que llevan a tener dolor de cabeza?

El consumo del alcohol ocasiona varias consecuencias que derivan posteriormente en un gran malestar que se manifiesta como dolor de cabeza. Estas consecuencias, según la misma Clínica Mayo son: