“Barranquilla necesita un cambio”: empresario Samuel Tcherassi

El empresario Samuel Tcherassi considera que la ciudad debe implementar cambios en las prioridades de la gestión pública, que tenga mayor relevancia las necesidades en la educación y la inversión social.

En conversación con Caracol Radio, Tcherassi expuso sus puntos de vista sobre el futuro de la ciudad y no descartó la posibilidad de asumir un cargo público si se presenta la oportunidad.

Tcherassi planteó una reflexión al preguntarle sobre el modelo de ciudad que ha estado en las últimas administraciones.

“Barranquilla ha sido testigo de un progreso visible, nadie puede negarlo. Sin embargo, como toda sociedad en transformación, enfrenta el reto de equilibrar la forma y el fondo. Mi reflexión no busca destruir lo alcanzado, sino abrir un espacio para un análisis profundo sobre equidad, claridad en la gestión pública y el compromiso social. Porque, si somos sinceros, el verdadero progreso no se mide únicamente por las obras visibles, sino por lo que estas representan en la vida de cada ciudadano. Hemos pavimentado calles, sí, pero queda el desafío más importante: reducir las desigualdades que nos separan y construir un futuro donde cada barranquillero sea parte activa del progreso de nuestra ciudad”, dijo.

También propuso un enfoque que maximice la eficiencia en el gasto público, priorizando proyectos con un retorno social y económico duradero. Asimismo, el empresario insistió en lo que le hace falta a la ciudad.

“Barranquilla ha priorizado la estética urbana y el marketing de grandes obras, pero le ha faltado balance. Nuestra ciudad necesita algo más que modernización superficial; requiere una vocación más profunda por la justicia social y una visión integral que enfrente las raíces de sus desafíos: la desigualdad, la seguridad y la sostenibilidad financiera”, afirmó Tcherassi.

Presupuesto de la ciudad

Igualmente, opinó sobre del presupuesto aprobado de más de 6 billones de pesos para Barranquilla.

“Un presupuesto de $6,7 billones representan, sin lugar a dudas, una cifra monumental y una oportunidad única para reimaginar Barranquilla. Sin embargo, un presupuesto es solo un número hasta que se traduce en resultados concretos. Debemos entenderlo como una herramienta poderosa, no como un logro en sí mismo. Más del 80% está destinado a inversión, lo cual es positivo, pero el verdadero desafío radica en garantizar que esos recursos se utilicen en proyectos que generen un impacto económico multiplicador. El éxito no radica en el tamaño del presupuesto, sino en el impacto transformador que seamos capaces de generar. Esto exige una administración basada en la transparencia, con un enfoque estratégico en las prioridades sociales: salud, educación, seguridad y desarrollo económico inclusivo”, afirmó.

Sobre el alcalde Alejandro Char

Cuando se le preguntó sobre su distanciamiento con el actual alcalde Alejandro Char, Tcherassi explicó que no se trata de un conflicto personal, sino de una discrepancia en las perspectivas y visiones sobre el progreso de la ciudad.

“Son innegables los aportes que el modelo Char ha hecho a Barranquilla, pero también creo que ha llegado el momento de evolucionar. Las relaciones cambian, como todo en la vida. Lo que fue útil en un momento puede no serlo más, y nuestra ciudad no puede quedar atada a un único modelo de desarrollo. No podemos ignorar los lunares que se han hecho evidentes: el malestar empresarial creciente y los riesgos asociados al endeudamiento son señales que no deben ser desestimadas. Mi distancia no es un rechazo, sino una declaración de independencia, porque la ciudad es más grande que cualquier esquema o figura política. Barranquilla necesita una visión renovada, una que afronte estos desafíos con responsabilidad y que construya un futuro más inclusivo y sostenible”, indicó.

Postulación a la Alcaldía

Ante una aspiración política, el empresario Samuel Tcherassi no descartó la posibilidad de postularse para la alcaldía de Barranquilla en las próximas contiendas. Sin embargo, aseguró que, en caso de considerar un cargo público, lo analizaría con responsabilidad y compromiso.

“Si en algún momento considero que puedo servir desde un cargo público, lo analizaré con responsabilidad y compromiso. Mientras tanto, mi trabajo se centra en fortalecer el debate, promover una visión colectiva y proponer soluciones que beneficien a todos los barranquilleros”, concluyó el empresario.