Thalía le canta a la navidad, prende la nostalgia del dia de velitas

La actriz y cantante Mexicana Thalia, abre las fiestas de navidad con un álbum dedicado a temporada de fin de año, en su cuenta de Instagram escribió: Bellezas mías! Les dije que venía con sorpresas… 😍❤️✨ Estoy emocionadísima de anunciar el lanzamiento de mi primer álbum completo de Navidad!

“Este álbum nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales”.

En medio de las luces de las velas, Thalía le canta a esos seres queridos que están lejos o que ya no están “prendo iba velita y luego me acuesto a dormir, espero que esta navidad tu la pases feliz, aunque no estés tú aquí y aunque no esté yo ahí”