¿Se puede usar un celular Huawei con los servicios de Google?

En la actualidad la guerra de smartphones ha sido dura para todas las marcas en el mundo, más cuando se tienen restricciones, un caso en particular es Huawei que a pesar de no poder incluir de fábrica los servicios de Google, ha hecho esfuerzos para no quedarse atrás e innovar en el campo de los dispositivos celulares.

Este renacer, parece tener un buen inicio con su nueva línea Pure 70, el nuevo buque insignia de Huawei con 3 diferentes referencias. El Pura 70 Pro, es un dispositivo elegante, que gracias a y el sistema operativo EMUI 14.2 aseguran una experiencia de usuario fluida y personalizable, además de poder descargar los servicios de Google sin problema.

Se destaca su módulo de cámaras, su punto fuerte que tiene un toque algo particular, asemejando una flecha presenta 3 cámaras de muy buen desempeño tanto en el día como en la noche, con calidad de video de 4k.

Los acabados presentan un marco es de aluminio, la parte trasera en cristal en blanco o negro mate. El apartado de la pantalla no se queda atrás, tiene una OLED de 6.8 pulgadas, de gran visual, armado con el procesador Kirin 9010 que no se cuelga con la exigencia y una batería de 5.050 mAh, que dura el transcurso del día son problemas.

Se puede concluir que el Pura 70 Pro está diseñado para grandes exigencias, va a gustar mucho a los amantes de la fotografía con una gran calidad en su cámara trasera, aunque la cámara delantera se puede mejorar siendo un dispositivo gama alta. Los altavoces estéreo con compatibilidad Hi-Res ofrecen un audio correcto, sin destacarse.

En general, la pantalla y el apartado multimedia del Huawei Pura 70 Pro son muy satisfactorios, pasando las pruebas en durabilidad y exigencias al sistema operativo, rodando los juegos en alta calidad sin problemas, puede ser engorroso descargara los servicios de Google, pero en máximo 5 minuto sin problemas.