¿Qué significa dormir abrazando a un peluche?: Le pasa a adultos y niños

Al momento de dormir y conciliar el sueño hay muchos que con pegar la cabeza a la almohada pueden entrar en profundo estado de paz y tranquilidad que les permite dormir. En cambio, hay quienes necesitan de ayudas como bebidas calientes, suplementos naturales, o incluso hábitos como abrazar peluches o almohadas.

Este comportamiento ha sido caso de estudio para varios psicólogos, quienes buscan encontrarle una explicación a este hecho. Aunque esta práctica es normal en niños, y poco usual en adultos, hay profesionales que respaldan este hábito en personas adolescentes o mayores de edad, pues no es ningun motivo para sentir verguenza o pena.

¿Qué significa dormir abrazando a un peluche?

Ya sea en forma de osos, perros, u otro tipo de animales, o personajes animados, un peluche puede ser un elemento que remonte a buenos recuerdos. Regalos de algun ser especial, un recuerdo de una época particular, o cualquier otro motivo justifican la posesion de estos objetos que causan ternura y cariño.

El primer argumento para explicar esta conducta lo presenta la psicóloga Gwénaëlle Perisaux, autora del libro ‘Sanando las heridas del apego: Aprendiendo a construir vínculos pacíficos’. De acuerdo con la profesional, los peluches piezas o también llamados amuletos, dan un parte de tranquilidad, y confort emocional. Como lo explica Perisaux, los peluches tienen la capacidad de aliviar el estrés y la ansiedad, generando una sensación de familiaridad y seguridad.

Complementando esta afirmación, el psicologo español Kike Esnaola expresa que “se suele dormir con un peluche de apego porque eso reporta algún tipo de beneficio a la persona que tiene esa conducta”. Continuando con su explicación, el profesional explica que “existe un beneficio real para las personas que llevan a cabo estas prácticas porque sienten confort y seguridad asociadas a ese peluche. Activan estados funcionales positivos y pueden facilitar también el manejo del estrés y la ansiedad”.

Opiniones encontradas

Si bien esta práctica genera o tiene aspectos positivops en quienes las tienen, también puede tener un efecto adverso, en caso de que haya la ausencia de estos peluches. Esto puede ocurrir en ciertos casos, ya que si no se tiene estos elementos, es probable algunas personas no puedan dormir bien, o que no logren conciliar el sueño.

Esto lo explica la divulgadora formada en fisiología del sueño y bioética, Jana Fernández, quien afirma que “el hecho de tener un objeto familiar al lado nos puede transmitir calma y para dormir necesitamos estar calmados. Ahí podemos tener un beneficio siempre que la ausencia de ese objeto no suponga un estrés, porque entonces no podremos dormir”.

Complementando lo anterior, Fernández expresa las condiciones con las que basta para poder dormir y caer en sueño profundo para recargar energías en las noches. “Solo necesitamos oscuridad, silencio y temperatura fresca, pero sí es verdad que desde el punto de vista psicológico todo aquello que haga que el entorno sea seguro nos ayuda a dormir”, puntualiza la profesional. Finalmente, si se tiene un objeto que tiene gran apego, y que sin la presencia de él, no se puede dormir bien o llevar la vida normal, lo mejor es irse despegando de estos elementos.