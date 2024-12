Nacional tendrá una baja sensible para enfrentar a Santa Fe en El Campín

Atlético Nacional llega a la última fecha de los cuadrangulares con la aspiración de poder estar en la final de la Liga colombiana. El conjunto antioqueño había iniciado haciendo seis de seis, pero en el doble enfrentamiento con Millonarios dejó ir cuatro puntos que los tienen padeciendo por poder estar en la definición, pues no dependen totalmente de ellos para clasificar.

El Verdolaga se volvió a meter en la pelea gracias al triunfo que consiguió contra Deportivo Pasto en Medellín en la quinta fecha por 2-1. Sin embargo, no estarían tan vivos de no ser por el empate 1-1 entre Millonarios y Santa Fe en el clásico bogotano, pues eso hizo que el embajador no se alejara en solitario en la punta del grupo.

Así las cosas, a la última fecha, Nacional llega en el segundo lugar del grupo con 10 unidades y una diferencia de gol de +6. Por su parte, Millonarios, que enfrentará a un Deportivo Pasto eliminado en calidad de visita, se encuentra primero con 11 unidades.

Nacional, con una baja sensible

La Dimayor, en su más reciente resolución del Comité Disciplinario, dio a conocer los jugadores que no podrán estar en la fecha de definición debido a acumulación de tarjetas amarillas. En el caso de Nacional, no podrá contar con Jorman Campuzano, quien llegó a su quinta amonestación en el juego ante Deportivo Pasto y será baja en el medio campo.

El volante de 28 años venía de jugar los últimos siete partidos del cuadro antioqueño en calidad de titular, siendo clave en el medio junto con Sebastián Guzmán. De hecho, en el partido de ida con Santa Fe en Medellín, dio la asistencia para el segundo de los cinco goles marcados.

Así las cosas, en lugar de Campuzano, el técnico Efraín Juárez podría alinear como titular a Kilian Toscano. En caso de buscar un perfil más ofensivo, podría apostar por Kevin Parra.

El juego entre Santa Fe y Nacional en El Campín tendrá lugar este domingo desde las 7:00 p.m., en horario simultáneo al encuentro entre Deportivo Pasto y Millonarios.