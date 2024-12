Hombre se ahogó en el Complejo Acuático del Atanasio Girardot, en la madrugada del sábado

Medellín, Antioquia

El Inder de Medellín lamentó la muerte de una persona, que ingresó en horario no establecido al complejo acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y murió, al parecer, por inmersión. Según las primeras versiones no era una habitante de calle, pero aún no se confirma si la persona ingresó posterior al primer concierto del Ferxxho, que se cumplió en el estadio, a pocos metros de donde ocurrió el hecho.

Las autoridades que atendieron el hecho revelaron que hasta ahora no se ha encontrado documentación de la persona y que la persona fue hallada en la piscina subacuática, sin signos vitales, por lo que se requirió a llegada de personas de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.

Desde el Inder lamentamos los hechos ocurridos en el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en los cuales un hombre fue hallado sin vida



Ponemos a disposición toda nuestra colaboración con las autoridades para esclarecer la situación.

Por ahora se adelantan las investigaciones sobre las circunstancias en las que habría ingresado este hombre, al parecer por un muro que colinda con la vía de la canalización y si estaba en estado de alicoramiento.