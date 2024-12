Diseñó un trineo navideño para su hijo en Cúcuta y ahora recorren las calles

Cúcuta

“La magia de padre e hijo en navidad”, así se titula el trineo que diseñó Diosemel García en Cúcuta para salir con su pequeño hijo de dos años y medio a recorrer la ciudad.

“Esto es un sueño hecho realidad. Desde hace cuatro años vengo haciendo labores sociales en diciembre con niños de escasos recursos. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que mi hijo ya está grande, diseñé un trineo con su triciclo y salgo en las noches con él a las calles, a recorrer la ciudad” dijo García.

Este trineo está hecho con cartón que él mismo recicló, tardó una semana en tenerlo todo listo y cada noche, en su vehículo, también decorado, sale a recorrer la ciudad, a llevar cine a niños de barrios vulnerables y sembrar “La magia de padre e hijo en navidad”.

“Esto es una promesa ante Dios que tengo, donde los últimos cuatro años he estado llevándoles regalos a los niños de los barrios vulnerables. Ahora mi hijo me acompaña, los dos llevamos felicidad, disfrazados de Papa Noel” contó el hombre.

Pidió a los cucuteños precaución, teniendo en cuenta que, algunas personas, sin importar que él está conduciendo su carro, se atraviesan para pedirle una foto y ponen en peligro su vida. “Cada vez que quieran una foto me hacen señas y yo paro en un lugar seguro. No me enoja que se tomen fotos con mi trineo, por el contrario, eso me da felicidad, porque lo que yo busco es llevar ese mensaje de la magia de navidad por todos los barrios”.