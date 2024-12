Colombia y Brasil firman memorando para crecimiento de pequeñas y medianas empresas

Los gobiernos de Colombia y Brasil firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en las políticas públicas de las micro, pequeñas y medianas empresas y en el crecimiento de la economía de los dos países.

El objetivo de este compromiso es “facilitar el ingreso de estas empresas en mercados y cadenas de valor globales, así como aumentar la productividad, competitividad y desarrollo sostenibles de estas unidades productivas ”, según el comunicado.

¿Qué se firmó en el memorando?

Para que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan un trato diferenciado para mejorar su crecimiento, los dos países acordaron compartir información y buenas prácticas sobre políticas públicas en financiación, innovación, formalización, transformación digital, internacionalización, desarrollo sostenible y acceso a mercados.

Asimismo, estas empresas podrán participar en exposiciones y ferias de los dos países , además de incrementar su participación en plataformas electrónicas.

Otros aspectos como la cooperación técnica y el intercambio de conocimiento también quedaron incluidos en el Memorando de Entendimiento, en el que podrán participar agencias, organizaciones y empresas.

¿Qué es un memorando de entendimiento?

Un memorando de entendimiento no es un acuerdo vinculante para las partes firmantes, es decir que no hay un compromiso legal, por lo que si una de las partes no cumple con lo pactado no se podrá llevar a juicio.

Este documento describe solamente los términos generales de la cooperación para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas entre Colombia y Brasil.