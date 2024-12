Gamero explicó el cambio de Falcao: “Seguramente iba para una lesión”

Radamel Falcao García volvió a ser titular con Millonarios, sumando así el séptimo juego como inicialista con la camiseta del cuadro embajador y el juego número 15 en total. El Tigre, una vez más fue clave, pues marcó el gol que al final terminó sirviendo para el empate 1-1 ante Santa Fe en el clásico 318, por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales.

El delantero samario marcó al minuto 17, luego de una jugada confusa en la que se pensó que el que había convertido había sido Andrés Llinás. Sin embargo, tras varias repeticiones, quedó claro que la anotación fue de Falcao, pues alcanzó a tocar el balón antes de que este cruzara toda la línea. Para el segundo tiempo, sorprendió que fue modificado, dándole paso a Jhon Emerson Córdoba.

Gamero y la explicación del cambio

En rueda de prensa, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, se refirió a la situación. Explicó que lo acordaron para evitar una lesión, pues Falcao sintió una molestia y, en caso de haberlo dejado más tiempo, podría haber acarreado en un problema mayor.

“Falcao es una persona de mucha experiencia, sabe de sus dolores y él nos dijo que no era que estuviera lesionado, sino que se le había cargado el músculo y seguramente iba para una lesión, él mismo pide el cambio y por eso lo hacemos, es un jugador que se conoce, pero creo que lo vamos a tener para Pasto, la inteligencia de él de haberse salido en el primer tiempo, me parece que lo hizo pensando en ir a Pasto”, fueron sus palabras.

Por su parte, Falcao en zona mixta confirmó la situación. “Salí por precaución para no arriesgar y ya preparar el partido del domingo”, agregó al respecto.

Otras declaraciones de Gamero

Lo que dejó el partido: “Nos coge el gol de ellos a los 4 minutos, estábamos viendo el gol y toda la línea de volantes. El gol fue muy rápido y desde ese momento no encontrábamos el balón y quedamos en un mundo de nerviosismo, equilibramos el partido, lo buscamos, pero no se nos dio, dependemos ahora de nosotros de nadie más, el grupo está abierto”.

El cambio de un volante de primera línea: “En ese cambio nos fortalecimos en un lado y lo hicimos con Jader Valencia que es un hombre que también marca. Santa Fe no nos tenía metidos, los defensores centrales estaban con los delanteros. No queríamos perder el partido porque ahí no dependeríamos de nosotros. Le grite a Silva que se pusiera de volante, en las peleas le dije lo mismo: ‘Tienen un partido importante el domingo, ¿se van a dejar expulsar?’”.