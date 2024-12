Subsidios se verían afectados en 2025 por recorte presupuestal de Prosperidad Social

Durante su rendición de cuentas presentada en el Cerro de la Popa en Cartagena, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, admitió que los subsidios de varios programas sociales se verían afectados para el 2025 por el recorte presupuestal significativo que tendrá la entidad.

Bolívar explicó que el Departamento de Prosperidad Social pasará de un presupuesto de 9 billones de pesos al finalizar el 2024 a tener 5.3 billones para la vigencia 2025.

“Sí va a haber afectación, yo tengo que ser sincero con la gente, el presupuesto nuestro este año era de 10.7 billones se bajó a 9, va a ser de 5.3 billones de pesos el año entrante entonces obviamente tenemos que hacer unos recortes”, expresó.

Los programas que más se verían afectados con este recorte presupuestal de Prosperidad Social son Renta Joven, Devolución del IVA y Jóvenes en Paz.

“Nos toca tocar Renta Joven, Jóvenes en Paz Y vamos a ver si dentro de las proposiciones que se presentan en el trámite de la reforma tributaria podemos presentar una para que desaparezca el punto del IVA que se incluyó dentro de la reforma de 2019, donde dice que hay que retornar un punto del IVA a las personas más pobres. Todos esos temas se están tocando no los hemos definido no podría decir que se tocan o no, pero es lo que estamos estudiando”, explicó.

No obstante, Gustavo Bolívar aclaró que el mismo presidente Gustavo Petro pidió que el próximo año no se toquen o no se afecten los programas Renta Ciudadana en lo que corresponde a las madres cabezas de hogar y Colombia Mayor.

“El presidente nos ha pedido que por ningún motivo sea en el sector de Renta Ciudadana en la en lo que corresponde a las madres cabeza de hogar ni en Colombia adulta. Esos dos sectores no se van a tocar”, aseveró.