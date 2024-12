“Mi mamá me quemó con la cuchara caliente”: tía de menor lesionada en Soledad

Consternación ha causado un caso de violencia intrafamiliar en el barrio El Esfuerzo, del municipio de Soledad, donde una mujer, al parecer, lesionó a su hija en el rostro con una cuchara caliente.

Esta mujer de 25 años fue detenida tras ser señalada por su tía y vecinos del sector de haber, presuntamente, agredido en la mejilla, el labio y una de las manos de su hija de cuatro años, quien tuvo que ser atendida en la Clínica Porvenir tras presentar quemaduras de segundo grado.

Esta situación se conoció cuando la tía de la pequeña llegó a la casa y, tras hablar con la menor, esta le mostró las lesiones.

De inmediato la mujer llamó a la Policía y en una reacción rápida, la madre de la niña fue capturada y llevada hasta el CAI Hipódromo, de Soledad, donde permanece.

“Yo llego a la casa, consigo a la niña acostada, la miro, le preguntó y me dice ‘mi mamá me quemó con una cuchara’, le miro la manito y la tenía quemada. Yo me llené de odio y llamé a la policía, tomé la decisión de denunciarla”, dijo la tía de la menor en diálogo con Caracol Radio.

La mujer continuó explicando que le sorprendió que su sobrina fuera agredida por su mamá de esa forma.

“Le dije que le perdonaba todo, pero eso no. Ella puede hacer con su vida lo que le de la gana, pero con los niños ya es otro tema”, señaló la mujer.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya está a cargo del caso, tienen bajo su custodia a la menor de cuatro años y a su hermanito de año y medio.