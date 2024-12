Mayra Ramírez: ¿Cómo llegó a ser la jugadora más cara en la historia del fútbol femenino?

La Selección Femenina de Colombia se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Este año, alcanzó el puesto número 21 en la clasificación de la FIFA, algo histórico para la Selección; además, ha tenido grandes logros como clasificar por primera vez en la historia a los cuartos de final del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta selección cuenta con grandes estrellas, como Linda Caicedo, quien fue la primera jugadora de nuestro país en ser fichada por el Real Madrid, y Mayra Ramírez, la delantera de Sibaté, Cundinamarca, que hoy es una de las jugadoras más destacadas del fútbol femenino de Colombia y del mundo.

De Sibaté a Londres: así inició la carrera de Mayra Ramírez

Mayra nació en uno de los lugares más jóvenes del departamento de Cundinamarca. A menos de 30 kilómetros al sur de Bogotá, se encuentra Sibaté, el municipio que la vio crecer y en el que Jean Albert Martínez, el primer entrenador de la futbolista colombiana, la descubrió.

Como relató Martínez en los micrófonos de Caracol Radio, Mayra se destacaba en el municipio por su gran talento. A pesar de ser menor de edad, su gran habilidad con el balón le permitía jugar sin problema con jugadoras que tenían una edad muy superior a la de ella.

“Un día, el papá de una amiga de Mayra me comenta que vio a una niña talentosa en Sibaté, jugando con chicas mayores de edad. Cuando él me explica esa situación, yo me dirijo a Sibaté para buscarla y me encontré con una gran sorpresa porque Mayra con 10 años ya parecía una niña de 15 años, destacándose por su potencia y otras cosas interesantes que tenía por su particular biotipo”, explicó el entrenador.

Mayra luego llegó a Funza y allí comenzó a competir en diferentes campeonatos, como la Pre-Copa Libertadores, en la que su equipo se ganó un cupo para ir a representar al país en la Copa Libertadores de América. Después, saltó al fútbol profesional y pasó por grandes equipos como:

Fortaleza CEIF, en 2017

Independiente Medellín, en 2019

Sporting de Huelva, su primer equipo Europeo en 2020

Levante UD, en 2022

Finalmente, legó al Chelsea este año

La nueva inspiración de cientos de jóvenes futbolistas

En este momento, Mayra Ramírez se encuentra entre las 12 jugadoras que se encuentran nominadas al título de la mejor del mundo en los Globe Soccer Awards 2024. Además, su transferencia entre el Levante UD y el Chelsea fue uno de los más costosos en la historia del fútbol femenino, lo que demuestra la gran calidad y talento que tiene la delantera colombiana.

Todo lo anterior, convierte a esta jugadora en una figura y un gran ejemplo a seguir para millones de niñas y jóvenes que sueñan con llegar a ser una deportista destacada en el mundo.

Sobre ello, la jugadora señaló en una entrevista con SportsCenter que espera que las mujeres puedan tener una Liga de Fútbol duradera, que les ayude a crecer, pues se ha demostrado que las jugadoras colombianas tienen técnica y por eso, según ella, son cada vez más apetecidas en Europa.