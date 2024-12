UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio pudo establecer con fuentes de la Procuraduría y de la Fiscalía el actual secretario general del programa Computadores para Educar, Luis Manuel Escobar Medina, está en el foco de las autoridades porque estaría relacionado con el caso de presunta corrupción de los miles de computadores portátiles que resultaron inservibles y el extravío de 146 laboratorios que estaban destinados a los colegios públicos más apartados del país.

Caracol Radio accedió a varios documentos que analizan las autoridades y donde se indica de un presunto fraude.

Los laboratorios extraviados en Computadores para Educar: Secretario general en el foco de las autoridades Ampliar

El secretario general en el foco de las autoridades

La compra total de los laboratorios en Computadores Para Educar es de $170.660 millones y a la fecha está en verificación $85.770 que corresponden a un supuesto aporte cooperante.

Uno de los documentos dice que el actual secretario general, Luis Manuel Escobar, se desempeñó como representante legal suplente de Computadores Para Educar entre junio de 2023 y febrero de 2024 y presuntamente sabía de las irregularidades que se estaban presentando.

#UnidadInvestigativa @CaracolRadio | La @FiscaliaCol y la @CGR_Colombia investigan cinco contratos que durante los últimos cuatro años fueron adjudicados al mismo contratista y fabricante, suman cerca de $183 mil millones y en todos habría irregularidades. El que más llama la… pic.twitter.com/5aPqWb5bOp — Caracol Radio (@CaracolRadio) November 8, 2024

“Doctor Luis Manuel Escobar secretario general para la vigencia en el informe de empalme que me presentó no relacionó ninguna situación irregular ni problemática respecto de los contratos que se habían ejecutado o se venían ejecutando bajo su dirección (…) me hicieron algunos comentarios sin soportes probatorios de una serie de irregularidades en los contratos que se relacionaban con la misionalidad de la Asociación. Por lo tanto, inicié una serie de acciones para constatar si encontraba algún indicio documental como prueba real de dichos comentarios, al respecto identifiqué que no se me estaba entregando toda la información relevante de los contratos que tenían algún nivel de problemática”, se lee en uno de los informes que reposan en la Procuraduría. ((VER DOCUMENTO))

Los laboratorios extraviados en Computadores para Educar: Secretario general en el foco de las autoridades Ampliar

Se advierte que, por el presunto ocultamiento de irregularidades fue despedido el entonces subdirector operativo de la época Alfonso Gabriel Quintero Barraza, porque además de supervisar los convenios que hoy son objeto de investigación en la Fiscalía y la Procuraduría, también tenía influencia en la mayoría de los procesos de contratación.

El documento remitido a las autoridades judiciales, señalan que una vez fue despedido el subdirector, varios de los trabajadores de Computadores Para Educar decidieron hablar sobre las irregularidades en esa entidad. ((VER DOCUMENTO))

El despedido en computadores Para Educar Ampliar

El correo delator

En un correo de ocho puntos uno de los funcionarios confesó que la adquisición de 144 laboratorios del otrosí #4 y que se firmó el 29 de diciembre de 2023 nunca fueron entregados, pero sí se dejó constancia en un acta como soporte que la supuesta entrega se hizo efectiva, es decir, Computadores Para Educar en la realidad pagó por productos que para ese momento no se recibieron, pero que empezaron a aparecer cinco meses después cuando se ordenó una auditoría interna. ((VER CORREO))

El correo delator Ampliar

La petición a la Procuraduría

Ante la gravedad del caso y la posibilidad de que el actual secretario general Luis Manuel Escobar pueda tener información importante que no se conozca y por ser el jefe del área de contratación, de talento humano, de jurídica y del área administrativa y financiera, el actual director de Computadores Para Educar le pidió a la Procuraduría suspender de manera provisional al funcionario cuestionado para evitar un posible entorpecimiento de las investigaciones.

El caso avanza en la Procuraduría y en la Fiscalía tras denuncias que interpusieron el actual director de Computadores Para Educar y el Mintic.